Начальник Генштаба подтвердил, что уходит

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Григорий ПЕДЧЕНКО заявляет, что решил «покинуть» Генштаб, но не писал рапорт об отставке.

«Я принял решение покинуть Генштаб, но из Одесского облсовета не уйду», - цитирует генерал-полковника Г.ПЕДЧЕНКО интернет-издание «dumskaya.net».

«Я вчера доложил о нем (решении покинуть Генштаб – УНИАН) Президенту, - уточнил Г.ПЕДЧЕНКО. - При этом никаких рапортов об отставке я не писал. Когда Президент разберется в вопросе и примет решение, можно будет говорить более конкретно».

Г.ПЕДЧЕНКО отметил, что покидать политику не намерен и, в частности, собирается продолжить депутатскую деятельность в Одесском областном совете.

«Я однозначно остаюсь депутатом облсовета, - добавил он. - Мы много работали в Одесской области и выполнили все, что обещали одесситам: вернули в Одессу институт сухопутных войск. В Болграде вновь появились наши войска. И мы продолжим работать в этом направлении».

Как сообщал УНИАН, 16 февраля информированный источник, приближенный к ВСУ, сообщил УНИАН, что начальник генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Г.ПЕДЧЕНКО подал на имя Президента Украины, Верховного главнокомандующего ВСУ Виктора ЯНУКОВИЧА рапорт об отставке по собственному желанию.

*** С 2003 по 2005 год Г.ПЕДЧЕНКО занимал должность командующего войсками Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В 2005 году генерал-лейтенанта уволили из ВСУ в запас. Однако 31 марта 2010 года он был назначен на должность первого заместителя министра обороны Украины, а 31 мая 2010 года занял должность начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Позже был повышен в звании – до генерал-полковника ВСУ.

В 2006 году Г.ПЕДЧЕНКО был избран депутатом Одесского областного совета от Партии регионов.