Янукович провел рокировку в составе СНБО

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Раису БОГАТЫРЕВУ, Михаила ЕЖЕЛЯ и Владимира РОКИТСКОГО.

Об этом говорится в указе Президента, текст которого обнародован на его официальном сайте.

В то же время этим указом глава государства ввел в состав СНБО новоназначенных председателя Службы безопасности Украины Игоря КАЛИНИНА, секретаря СНБО Андрея КЛЮЕВА и министра обороны Дмитрия САЛАМАТИНА.

Как сообщал УНИАН, 20 января Президент ввел в состав СНБО первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины В.РОКИТСКОГО.

3 февраля Президент назначил И.КАЛИНИНА председателем Службы безопасности Украины.

8 февраля В.ЯНУКОВИЧ назначил Д.САЛАМАТИНА министром обороны Украины, освободив от этой должности М.ЕЖЕЛЯ.

14 февраля Президент назначил А.КЛЮЕВА секретарем СНБО, освободив его от должности первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины.

Перед этим Президент освободил Р.БОГАТЫРЕВУ от должности секретаря СНБО и назначил ее вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения Украины.