Янукович поздравил Бердымухамедова с победой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА с победой на выборах главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом шла речь во время телефонного разговора глав двух государств.

В.ЯНУКОВИЧ и Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ также обсудили пакет вопросов сотрудничества Украины и Туркменистана.

Кроме того, во время разговора речь шла о предстоящем визите Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВА в Украину.

Как сообщал УНИАН, на выборах 12 февраля за Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВА проголосовали более 97% избирателей. Он будет находиться у власти еще пять лет. В целом на пост Президента Туркмении претендовали 8 кандидатов.

Сегодня в Туркмении прошла церемония инаугурации Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВА, переизбранного Президентом на второй срок.