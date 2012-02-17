«Миллионы Забзалюка» отдали онкобольным детям

Фракция «БЮТ-Батькивщина» передала 3,6 млн. грн. в помощь онкобольным детям, потому что власть не выделяет средства на их лечение.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции «Блок Юлии Тимошенко – «Батькивщина» в Верховной Раде Украины.

«После проведения политической акции по разоблачению коррупции в стенах Верховной Рады Украины фракция «Блока Юлии Тимошенко – «Батькивщина» по результатам этой акции передает Центру детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» 3,6 миллиона гривен на лечение тяжелобольных детей с онкологическими заболеваниями», - говорится в документе.

При этом во фракции заявили, что «в настоящее время действующая власть в Украине позволяет себе покупать за государственные средства золотые унитазы, строить царские имения в «Межигорье», покупать вертолеты и украшать самолеты золотом и мрамором. В то же время, эта власть фактически прекратила государственное финансирование медицинских учреждений для закупки необходимых лекарств, оборудования и обеспечения надлежащих условий для лечения онкобольных детей. В результате катастрофического недофинансирования таких заведений, как Центр детской онкогематологии и трансплантации костного мозга, власть лишает детей конституционного права на жизнь. Ведь при соответствующем материальном обеспечении дети с онкологическими заболеваниями могут быть вылечены. Наши отечественные врачи имеют для этого достаточный квалификационный уровень и владеют высокими профессиональными знаниями и умениями. Благодаря их преданности, в условиях хронического дефицита лекарств, надлежащих условий и оборудования, они сумели вернуть радость полноценной жизни сотням детей и подарить счастье их родителям».

В «БЮТ-Батькивщине» отметили, что власть не помогает малоимущим семьям, которые не могут оплатить лечения больных детей. «Однако в Украине остается еще огромное количество семей, в которых тяжелобольные дети нуждаются в немедленной помощи. Кроме мастерства врачей, для возвращения к полноценной жизни детям нужны дорогие лекарственные препараты. Но власть не делает ничего, чтобы помочь медработникам спасать жизнь маленьких граждан. Государственные деньги направляются на развитие коррупции, подкупы, шантаж, удовлетворение личных потребностей, а медики и родители тяжелобольных детей остались один на один со своими проблемами и напрасными надеждами на помощь», - говорится в заявлении.

В «БЮТ – «Батькивщине» отметили, что именно поэтому фракция решила передать 3,6 млн. грн. на лечение и обеспечение необходимыми медикаментами детей с тяжелыми онкозаболеваниями.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 февраля, фракция "БЮТ-Батькивщина" передала Центру детской онкогематологии и трансплантации костного мозга национальной детской специализированной больницы «Охматдет» 3,6 млн. грн., которые, как утверждают во фракции, якобы получил народный депутат Украины Роман ЗАБЗАЛЮК от лидера группы «Реформы ради будущего» Игоря РЫБАКОВА за переход из оппозиционной фракции в эту группу.