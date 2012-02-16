У Киева на носу скандал с Москвой из-за «ввоза яхт под видом портянок»?

МИД РФ опровергает информацию о том, что украинская сторона намерена обложить налогами объекты российского Черноморского флота на территории Украины, якобы используемые Россией не по прямому назначению.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД России со ссылкой на заместителя главы департамента Марию ЗАХАРОВУ.

«Каких-либо вопросов о начислении налогов на наши арендуемые в интересах флота объекты украинская сторона не ставила ни до, ни в ходе встречи министров. Это в равной мере относится к якобы «ввоза яхт под видом портянок», - сказала М.ЗАХАРОВА.

«Считаем подобные высказывания «источников в украинской делегации» недобросовестными», - отметила она и подчеркнула, что такие высказывания никак не соответствуют уровню встречи в Нижнем Новгороде министров иностранных дел двух стран и царившей на ней атмосфере делового и дружественного обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня и двусторонних отношений.

В то же время М.ЗАХАРОВА сообщила, что тема налогообложения действительно затрагивалась в ходе заседания, но речь шла о «необходимости прекращения взимания украинскими властями налогов на грузы, поступающие исключительно для поддержания жизнедеятельности Черноморского флота Российской Федерации, дислоцирующегося на территории Украины, поскольку для этого не имеется не только никаких правовых оснований, но и делается это с нарушением законодательства Украины».

По ее словам, за последние три года таким образом было взыскано сборов на 1 млрд. рублей (более 30 млн. долларов). В МИД России считают, что «такую практику следует прекращать», добавила она.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля газета «Коммерсант» написала, что к списку разногласий между Украиной и Россией, помимо цен на газ, нежелания Киева вступать в Таможенный союз и запрета на поставки в Россию украинского сыра, прибавилось намерение Украины обложить новыми налогами базу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Как стало известно изданию, на переговорах глав МИД Украины и России Константина ГРИЩЕНКО и Сергея ЛАВРОВА активно обсуждалась тема, тесно связанная с газовой, - пребывание в Крыму Черноморского флота РФ. По словам собеседника газеты в украинской делегации, у Киева возникли претензии к Москве. Украина требует обложить налогами ряд объектов базы, использующихся не по прямому назначению, либо вернуть эти объекты Севастополю.

Помимо этого, Киев намерен обложить таможенными пошлинами часть ввозимых для нужд флота РФ товаров. "Представители РФ говорят нам, что везут одни портянки. А вдруг на самом деле там яхты? Надо разобраться", - сказал собеседник газеты.