Черновецкий идти в мэры Киева уже не хочет

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не исключает, что баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины на выборах осенью этого года.

Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

«Я не буду баллотироваться на пост мэра Киева. Без объяснения причин. Просто не буду - и все! Что касается Верховного Совета, то я думаю об этом, но пока решения не принял», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время он отметил: «Что касается «покупки» голосов киевлян на выборах, о чем сегодня пишут ежедневно, то мне обидно за киевлян. И я уверен, что на ближайших выборах те политики, кому внушили СМИ, что за подачки можно купить голоса столичного избирателя, будут огорчены. Я категорически утверждаю как человек, который пять раз выигрывал выборы в Киеве (трижды в Верховный Совет и дважды на выборах мэра): купить голоса киевлян невозможно! Их можно «купить», только отдавая им свое сердце и свои эмоции, свою душу, свою публичную человеческую позицию».