Азаров - о Богатыревой: сбылась моя мечта...

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил членам Кабинета министров Украины нового министра здравоохранения - вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Раису БОГАТЫРЕВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, представляя Р.БОГАТЫРЕВУ в начале заседания правительства, Н.АЗАРОВ сказал: «Наверное, нет необходимости детально характеризовать человека, который хорошо известен стране. Скажу лишь, что Раиса Васильевна уже занимала в свое время должность министра здравоохранения, то есть, хорошо знает эту работу, а во время деятельности в СНБО приобрела уникальный новый опыт», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он выразил уверенность, что Р.БОГАТЫРЕВА будет работать в новой должности со свойственной ей энергией, с творческим подходом к делу. «Раиса Васильевна будет успешно решать и крайне сложные и важные задачи, которые ставят Президент и правительство относительно модернизации сферы здравоохранения. Кстати, я лично сегодня счастлив, что сбылась моя мечта, и в правительстве появилась прекрасная женщина», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер пожелал Р.БОГАТЫРЕВОЙ успехов в работе в новой должности.