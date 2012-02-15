Заключение обследования Тимошенко - в запечатанном конверте

Немецкие врачи завершили обследование экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и, оставив в запечатанном конверте заключение о медицинском осмотре, отбыли из Украины.

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Вчера, 14 февраля, в Качановской исправительной колонии № 54 немецкие и канадские врачи в присутствии украинских специалистов, входящих в международную медицинскую группу, созданную при содействии Генеральной прокуратуры Украины, на протяжении более пяти часов проводили диагностическое обследование заключенной в тюрьму Ю.ТИМОШЕНКО.

Врачи из Федеральной Республики Германии завершили осмотр, оставили свое письменное заключение и отбыли из Украины.

Канадские врачи сегодня продолжат комиссионное обследование Ю.ТИМОШЕНКО.

По завершении осмотра Ю.ТИМОШЕНКО будет ознакомлена с содержанием медицинского заключения немецких врачей, которое находится в запечатанном конверте, что подтвердит независимость работы международной медицинской группы, говорится в сообщении Генпрокуратуры.