Высший спецсуд истребовал материалы "газового дела" Тимошенко

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел истребовал материалы "газового дела" экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО из Печерского районного суда Киева.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК.

"Высший спецсуд истребовал материалы из Печерского суда. После того, как они поступят, в течение месяца должна быть определена дата рассмотрения кассации", - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

По его словам, если бы Высший спецсуд решил не рассматривать кассацию, то он бы не истребовал материалы дела.

Справка УНИАН. 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.

26 января 2012 года адвокаты экс-премьера подали кассационную жалобу на приговор Печерского райсуда Киева, которым она была осуждена к семи годам лишения свободы.