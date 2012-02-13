Тюремщики завершили инструктаж зарубежных врачей Тимошенко

Сегодня на базе Государственной пенитенциарной службы Украины проведена рабочая встреча руководства Генеральной прокуратуры Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства здравоохранения Украины, ДПтС Украины с членами медицинской комиссии, в том числе с иностранными врачами, которые прибыли для проведения обследования состояния здоровья бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Сообщение об этом размещено на сайте ГПтС.

«Соответствующее решение о проведении комиссионного обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО было принято на основе совместной договоренности с представителями Посольств Канады и Федеративной Республики Германия в Украине. Результатом договоренностей украинской и иностранных сторон стало подписание совместного приказа Государственной пенитенциарной службы Украины, Минздрава и МИД, которым определен состав комиссии врачей. Также определено, что обследование будет проводиться при участии иностранных и украинских врачей», - сообщает сайт.

Также в ГПтС отметили, что в ходе встречи был обсужден ряд вопросов. В частности, представители других ведомств и приглашенные специалисты были проинформированы о правовом статусе Ю.ТИМОШЕНКО, особенностях национального законодательства по охране здоровья, а также уголовного и уголовно-процессуального права в контексте возможностей обследования пациентки.

«В частности, отмечалось, что согласно уголовно-исполнительному кодексу Украины (ст. 116 п.4) порядок предоставления лицам, лишенным свободы, медицинской помощи определяется нормативно-правовыми актами центрального органа исполнительной власти по вопросам исполнения наказаний и Министерства здравоохранения. Согласно п. 5 ст.116 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, осужденный также имеет право обращаться за консультацией и лечением в учреждения, оказывающие платные медицинские услуги. В таких случаях консультирование и лечение больного осуществляется в частях колонии по месту отбывания наказания под наблюдением персонала медицинской части», - говорится в сообщении ГПтС.