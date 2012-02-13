В ЦИК не могут договориться, как делить Киев

В Центризбиркоме существуют разногласия относительно разделения Киева на избирательные округа в рамках подготовки к парламентским выборам, сообщает ZN.UA.

2,1 млн. столичных избирателей в соответствии с новым законом о выборах должны быть поделены на 13 округов. Однако в законе есть и другая норма: 400 тыс. избирателей, голосующих за границей, «приплюсовываются» к столице.

В ЦИК идут споры, создавать ли для зарубежных избирателей три отдельных округа, либо «приплюсовать» их к уже сформированным округам, превысив норму о максимальном количестве избирателей на округе.

«Решение о количестве округов для каждого региона мы должны принять за 200 дней до дня голосования, а участки, в том числе, и зарубежные формируются за 190. То есть, на момент определения количества округов еще не будет зарубежных участков, которые мы должны будем равномерно распределить по округам Киева», — отметил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«Но если мы приплюсуем участки к уже сформированным округам, то нарушим норму о допустимой численности избирателей на округе», — уточнил в свою очередь другой член ЦИК Андрей МАГЕРА.

При этом М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что никакого противоречия в данном случае нет. «Такое исключение из общего правила закреплено самим законом», — сказал он.

В соответствии с новым законодательством, округа создаются с приблизительно равным количеством избирателей (в итоге получаем 225 округов в среднем по 160 тыс. избирателей; допустимое отклонение +-12%. То есть максимальное количество избирателей в одномандатном округе составляет около 181 тыс., а минимальное — почти 142 тыс.). Количество округов должно быть утверждено не позднее 10 апреля, границы — к 30 апреля.