Тимошенко пишет, что казенным врачам напрочь не доверяет

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает против участия специалистов Министерства здравоохранения в международной комиссии врачей, которая в ближайшее время ее будет осматривать.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО.

«Мы говорим о том, что ТИМОШЕНКО вчера в очередной раз подала заявление о том, что она не хочет видеть врачей Министерства здравоохранения, она им не доверяет. Если в составе комиссии будут врачи Минздрава, конечно же, сразу ТИМОШЕНКО заявит о том, что она не хочет, чтобы ее обследовали врачи Минздрава, но она, конечно, охотно согласится на то, чтобы ее обследовали любые независимые врачи, в том числе и иностранные специалисты, о которых говорят», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В то же время он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО продолжает настаивать на допуске к ней доктора медицинских наук, профессора Николая ПОЛИЩУКА, которому она доверяет.

«Так же Юлия Владимировна не возражает, чтобы ее обследовали независимые украинские врачи, в частности, в течение двух недель лежат ее заявления с требованием, чтобы обследовал профессор ПОЛИЩУК. Пенитенциарная служба делает вид, что таких заявлений нет», - возмутился С.ВЛАСЕНКО.