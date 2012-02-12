Томенко: в Винницкой области власти пытаются сорвать выборы

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что власти пытаются сорвать довыборы депутата Винницкого областного совета.

Как сказал он корреспонденту УНИАН, 26 февраля должны состояться довыборы депутата Винницкого областного совета по одномандатному мажоритарному округу № 19 в Липовецком районе вместо выбывшего депутата от Народной партии.

В то же время, отметил Н.ТОМЕНКО, избирательная кампания сопровождается не только постоянными скандалами, но и жесткой борьбой против оппозиционных кандидатов. В частности, по его словам, кандидата от партии «Батькивщина» неоднократно пытались снять с регистрации.

«Ныне же власти решили пойти другим путем и отказаться в полном объеме финансировать довыборы», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что к нему как к заместителю председателя ВР обратился председатель областной территориальной избирательной комиссии, который сообщил, что Винницкий областной совет и Винницкая облгосадминистрация сознательно пытаются сорвать выборы через недофинансирование.

Как заявил Н.ТОМЕНКО, он уже обратился в правительство и Центральную избирательную комиссию с требованием разобраться в этой ситуации.