Королевская назвала первоочередную задачу нового поколения

Первоочередной задачей для возрождения Украины, которая стоит перед новым поколением, является отстаивание своих прав и свобод, заявляет лидер Украинской социал-демократической партии, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, об этом она заявила в Харькове во время заседания круглого стола на тему «Права человека как основа украинской государственной политики».

«За годы Независимости в Украине сформировалось поколение самостоятельных и независимых людей, для которых на первом месте стоит защита своих прав и свобод. Перед ними стоит задача возродить Украину. При этом гражданское общество, в лице общественных организаций, является основной движущей силой страны», - отметила она.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, задача оппозиционных политических партий - помочь обществу максимально объединиться и эффективно использовать его энергию в борьбе за права и свободы. «Для достижения главных целей оппозиции - освободить Юлию ТИМОШЕНКО, реализовать программу народных реформ, победить на выборах-2012 - необходимо максимально объединить общество и гражданских лидеров. И первый шаг на этом пути мы уже сделали, подписав 22 января Манифест гражданской солидарности. На митинге возле Качановской колонии мы приняли обращение к ПАСЕ относительно признания Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО политзаключенными. Это был второй шаг в реализации манифеста», - сказала народный депутат.

Во время заседания участники круглого стола - лидеры общественных организаций, правоведы, адвокаты и правозащитники - обсудили и подписали Меморандум гражданского общества о правах и свободах человека в Украине.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ и Евгений СУСЛОВ поддержали эту инициативу и также подписали меморандум. «Наша задача - показать, что общество едино в виденье проблем и их разрешения: без политических свобод сегодня нельзя гарантировать экономические и гражданские права и свободы», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В свою очередь, один из представителей общественных организаций Харьковской области Александр ШЕВЧУК отметил, что для эффективной самозащиты общественные организации должны подписать декларацию о взаимопомощи. «Для того чтобы решить задачу по защите прав человека, нужно выписать механизм защиты - это в первую очередь построение гражданского общества. Только так мы сможем создать демократическое правовое государство», - отметил он.

В целом представители разных общественных организаций выразили общее мнение о необходимости отстаивания законными способами прав и свобод людей. Для этого, считают общественные активисты, необходима четкая координация и предоставление взаимопомощи между различными общественными организациями.