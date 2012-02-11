Литвин: корень проблемы в том, что тут есть УПЦ Московского патриархата

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что сегодня «церкви превратились в политические партии». Об этом он сказал в эфире «Шустер Live», отвечая на вопрос о противостоянии, куда подключились и украинские политики, о наделении полномочиями правительства Украины, в частности, на передачу Почаевской лавры и Киево-Печерской лавры религиозным организациям в собственность.



Он отметил, что ознакомился с письмом руководства УПЦ Киевского патриархата по этому вопросу.



В.ЛИТВИН отметил, что «лидеры церквей должны заниматься тем, как объединить церкви Украины», «их можно и нужно объединить на канонах церковных, на добровольном согласии иерархов церквей и понятно пастве».



В.ЛИТВИН подчеркнул, что сегодня «некоторые конфессии напоминают политические партии, которые в тот или иной момент молятся, и усиливают раскол общества».



Председатель ВРУ отметил, что нужно отложить рассмотрение в парламенте Украины законопроектов, которые «спорны, которые раскалывают политикум, разжигают украинское общество».



По его словам, «у нас не возникает проблем, когда говорят - надо передать, ну скажем другим конфессиям, а корень проблемы заключается в том, что здесь есть УПЦ Московского патриархата, и идет борьба между депутатами, кто заручится поддержкой той или иной конфессии перед выборами».



Как известно 12 января в ВРУ был зарегистрирован законопроект (№ 9690), которым 6 депутатов из фракций и групп парламентского большинства, предложили исключить из «Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации», три крупные объекта, ныне находящиеся в пользовании православной церкви Московского патриархата: Киево-Печерскую Лавру, Почаевскую Лавру и Богоявленский монастырь (г. Кременец), и уполномочить КМУ передавать объекты культурного наследия национального значения в безвозмездное пользование или в собственность.



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