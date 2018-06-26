Удастся ли регионалам и коммунистам отдать Москве Лавру?

Культурное наследие мирового значения передается одной конфессии, управленческий центр которой находится в другом государстве. Куда смотрит СНБО?.. Лавра строилась, когда еще Московской патриархии не было...

Недавние кадровые назначения министра культуры Кулиняка так и остались невыясненными. Сам министр не смог раскрыть, почему с должности гендиректора Киево-Печерского заповедника освободил Марину Громову и назначил 33-летнюю медичку Викторию Лиснычу, или чем провинилась Неля Куковальская, возглавлявшая заповедник "София Киевская".

Удивительно совпали с кадровыми перетряскам в музейной сфере действия нардепов провластного большинства. Ярый прихожанин Московского патриархата "регионал" Василий Горбаль с группой других нардепов - Деркачем, Шенцевым (оба из фракции ПР), Гриневецким ("Народная партия"), коммунистом Голубом и членом депгруппы "Реформы ради будущего" Рыбаковым - зарегистрировали в парламенте законопроект № 9690 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно передачи объектов культурного наследия религиозным организациям)».

Законопроект предусматривает передачу объектов культурного наследия национального значения в безвозмездное пользование или в собственность религиозным организациям. Согласно этому документу, правительство «в трехмесячный срок должно решить вопрос о передаче объектов, расположенных в Кременецком районе, Свято-Богоявленскому женскому монастырю Тернопольской епархии и Почаевской Свято-Успенской Лавре УПЦ МП, а объектов, расположенных в городе Киеве - Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужскому монастырю) УПЦ МП без права отчуждения».

Законопроект содержит на десяти страницах перечень памятников архитектуры и культуры, расположенных на территории Почаевской и Киево-Печерской лавры, которые предлагается исключить из списка памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.

Странная какая-то реституция - в одни ворота, ведь все три святыни предлагается передать только одной конфессии - Московскому патриархату. Господа "регионалы" и коммунисты даже не потрудились хоть бы для отвода глаз что-то «вернуть» КП или УГКЦ.

Как и следовало ожидать, такая регионально-коммунистическая инициатива вызвала неоднозначную реакцию общественности.

Реституция и политические реститутки

Горбаль в общении с нами даже не пытался скрыть, что он лоббирует интересы МП. Он говорит, что Киево-Печерский заповедник, Почаевская Лавра и так де-факто отданы МП, и мол, надо сделать де-юре то, что есть де-факто.

- Совет Европы неоднократно делал замечания Украине о реституции церковного имущества, - говорит он. - Пускай хоть таким фрагментарным способом, но мы инициировали процесс реституции церковного имущества. Это не мешает сторонникам других конфессий, которые есть в ВР, инициировать дополнения к законопроекту о других храмовых сооружениях.

А если таких сторонников в парламенте нет? Так, значит, другим конфессиям ничего не достанется?

"Ссылки на эти рекомендации безосновательны, - пишет патриарх УПЦ КП Филарет в письмеЯнуковичу, где просит не допустить принятия и введения в действие «провокационного» законопроекта, - ведь их законопроект направлен не на комплексное решение вопроса реституции, а на передачу духовных святынь Украинского народа конкретным общинам лишь одной церкви. Особое же возмущение вызывает попытка авторов законопроекта потихоньку отобрать у КП в пользу МП комплекс Феодосиевского монастыря в Киеве! Неужели народные депутаты Украины не понимают, какое религиозное противостояние они провоцируют одним лишь намерением учинить подобное беззаконие".

Патриарх предостерегает: в случае его принятия в Украине обострится межконфессиональная ситуация.

Не промолчали и в украинской греко-католической церкви:

- Мы не против реституции церковного имущества, но считаем, - отмечает епископ УГКЦ владыка Богдан (Дзюрах), - что этот вопрос требует комплексного решения в диалоге со всеми церквями и религиозными организациями, а решения должны приниматься при условии консенсусного согласия. Тем более что касается святынь, имеющих общенародное и сверхконфессионное значение. Таковы, несомненно, Святоуспенская Киево-Печерская лавра - колыбель украинского монашества, духовное сердце Украины. Как таковая она должна играть также и важную нациеобразующую и объединительную роль. К Лавре направлены взгляды и сердца всех верующих четырех ветвей некогда единой Киевской митрополии - УПЦ, УПЦ КП. УАПЦ и УГКЦ. Поэтому передача Киево-Печерской Лавры в собственность одной из этих церквей не только навсегда закрепит болезненный раздел церкви в Украине, но и ослабит независимый статус Украинской церкви и государства. Эта последняя опасность связана с традицией восточных церквей предоставлять ставропигию отдельным крупным монастырям, подчиняя их непосредственно власти патриарха. Учитывая, что высшее руководство УПЦ находится в Москве, а попыток лишить УПЦ ее автономного статуса становится все больше, эту опасность нельзя недооценивать. Также возможен рост социальной напряженности, если Лавра потеряет нынешний статус музея и станет церковной собственностью только одной из конфессий. Уже и сейчас случаи недоброжелательного отношения прислуги Лавры к посетителям, которые принадлежат к другим конфессиям и которые приходят, чтобы поклониться общенациональной святыни и общим для всех верующих подвижникам, мощи которых находятся в Киево-Печерской лавре.

Епископ утверждает, что как в Печерской, так и в Почаевской лаврах попы МП ведут себя, мягко говоря некультурно по отношению к представителям других конфессий.

- В Почаевской лавре отношение к так называемым «иноверцам» крайне агрессивное, - сказал он, - от них не принимают просьбы о молитве, им не продают религиозную атрибутику... Из центра духовного единения святое место может превратиться в еще один очаг религиозного противостояния и социального напряжения. Хотят ли этого инициаторы идеи?

Такого же мнения придерживается и профессор истории искусства Киевской духовной академии, профессор истории культуры Украинского свободного университета в Мюнхене Дмитрий Степовик. Он напоминает, что, например, греко-католическая церковь тоже некоторое время была причастна к Почаевской лавре и Софии Киевской, ибо долгое время там правились литургии греко-католическими епископами и священниками. Так, предпочтение одной конфессии, тем более зависимой от другого государства, абсолютно неприемлемо даже с этой точки зрения.

Бывший директор Киево-Печерского заповедника историк Сергей Кролевец считает, что законопроект от провластного большинства - это чистая политика, потому что этому шагу нет никакого юридического оправдания, это противоречит исторической справедливости, поскольку все конфессии в Украине зарегистрированы Минюстом, и одна из них не определена как правопреемница какой-то церкви, которая была до этого.

- И неизвестно, как вести отсчет, то ли до 1917 года, то ли до 1941, или вообще до XVII века. Лавра строилась украинским народом, всем православным миром и принадлежит как объект культурного наследия государству Украина. Напомню, что до февральской революции 1917 года в Российской империи церковь не была отделена от государства, и все церковное имущество одновременно считалось государственным. Церковью управлял Синод как орган власти. Империя развалилась. Так кому передавать? Восстанавливать имперский синод, а заодно и империю или как? Тогда давайте восстановим униатскую церковь, которая была на всей Правобережной Украине, соответственно, отдадим греко-католикам все их имущество.

Имеет ли МП какое-то отношение к Лавре?

Дмитрий Степовик утверждает, что МП не может претендовать на эти памятники, потому что они построены Киевской митрополией, которая еще не была подчинена МП.

- Это средневековые памятники, построенные за средства украинцев, украинскими архитекторами и строителями. Москва не имеет никакого к ним отношения. Тем более что Киевская митрополия была незаконно передана Москве - продана Константинополем в мае 1686 года. Мы даже знаем, какая цена была заплачена константинопольскому патриарху Москвой за то, чтобы передать Киевскую митрополию, которая до 700 лет была независима. От московского царя Алексея Михайловича и московского патриарха Иоакима прибыло в Константинополь двое послов: Никита Алексеев и Иван Лисица, - и передали константинопольскому патриарху Дионисию 200 слитков золота и 120 соболиных шкурок, еще 200 золотых слитков получил посредник из Константинополя Досифей. Это был незаконный акт! Потом, правда, синод константинопольской церкви отстранил Дионисия от власти. То есть российское государство абсолютно никакого не имеет отношения - ни морального, ни юридического - к украинским святыням!

Лавру отдать, музеи отселить

Горбаль с Голубом не забыли «позаботиться» и о музеях, расположенных на территории Киево-Печерского заповедника: в законопроекте предусмотрено, что Кабмин в течение трех месяцев должен решить вопрос с их переселением. Правда, куда, этих господ не волнует.

- Возможно, какой-то музей и останется, учитывая то хорошее сотрудничество, которое есть между ним и церковью, - снисходительно говорит он.

Дмитрий Степовик напоминает, что во всех этих памятниках находятся шедевры украинской национальной культуры: иконостасы, архитектура, рукописные и печатные книги, интролигаторское искусство (внешнее оформление книг). На территории Лавры есть масса музеев: книги и книгопечатания, декоративно-прикладного искусства, миниатюры Николая Сябристого, историческая библиотека...

- И что с этим, по мнению законодателей, нужно сделать? Это только с необычайной фантазией можно себе представить, что за три месяца такой большой книжный фонд можно куда-то перевезти. И вообще куда это перевозить? Короче говоря, складывается впечатление, что это государство не умных людей...

Профессор истории искусства отмечает, что это памятники мирового значения.

- Хотя Почаевская лавра не в списке ЮНЕСКО, но может в нем быть... В ЮНЕСКО несколько тысяч памятников по всему миру, но до сих пор не было прецедента, чтобы какой-то памятник передали в собственность любой религиозной конфессии. Но вот нашлась группка депутатов в парламенте, которые захотели отдать эти знаковые достопримечательности другому государству через церковные структуры. Это нонсенс. Грубо!

- А на каком основании передавать эти памятники Московскому патриархату, если они не имеют к нему никакого отношения? - риторически вопрошает Сергей Кролевец. - После революции во времена УНР на территории Лавры была зарегистрирована совсем другая религиозная община, которая не была правопреемником имперского синода. И наместник Лавры после 1917 года ходил ко всем правительствам, которые одно за другим менялись в Украину, с просьбой решить вопрос в тот или иной способ. Решили - зарегистрировали новое юридическое лицо, которому передали Лавру в ПОЛЬЗОВАНИЕ, а не в собственность. Произошли события, которые имеют необратимый характер. Поэтому этот шаг можно рассматривать как попытку восстановления империи и ничто другое.

Куда смотрит СНБО?

Патриарх Филарет отмечает, что отдавать святыни в руки МП - значит потерять их навсегда для Украины.

Дмитрий Степовик, в свою очередь, утверждает, что это вообще опасно для страны, и инициативой нардепов должны заинтересоваться СНБО, СБУ:

- У нас есть закон об отделении церкви от государства. Теперь получается так, что культурное наследие мирового значения передается одной конфессии, управленческий центр которой находится в другом государстве. Это должно быть предметом рассмотрения для СНБО... Напомню, что София Киевская и Киево-Печерская лавра находятся в центре города недалеко от правительственных структур. И кто может дать гарантии, что структура, которая управляется из-за границы, не расположит там нежелательных для государства объектов слежки? Это очень легко сделать, ведь расстояние от Лавры до правительственных структур - полтора километра!

Историки и представители конфессий убеждены, что президент не пойдет на такой «брутальный» шаг и не подпишет закон в случае его принятия, потому что избавляться от святынь - еще опаснее чем «отдать газовую трубу».

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Геродот в своей Истории рассказал следующее. Персидский царь Дарий, завоевывая скифов, спросил их: «А почему вы отступаете, почему не деретесь со мной? Вы же, скифы, такие храбрые, известные на весь мир». На это скифы ответили: «Единственное, что мы должны защищать, - это могилы наших предков. Попробуй их тронь, тогда увидишь всю силу и мощь скифского народа». И известно, что Дарий едва спас свою жизнь, убегая из Скифии.

Оксана Климончук