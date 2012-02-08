Инвестиционный процесс в Киеве будут строить по принципу «единого окна»

Инвестиционные процессы в столице будут строиться по принципу «единого окна». Фактически, роль «единого окна» будет выполнять Главное управление экономики и инвестиций КГГА. По новой схеме все инвестиционные проекты, независимо от инициатора, будут подаваться в ГУ экономики и инвестиций по стандартной форме. Инициаторами проектов могут выступать профильные управления, районные государственные администрации, государственные и коммерческие учреждения. Такие изменения в схеме подачи и рассмотрения инвестиционных проектов были разработаны на выполнение заданий Стратегии развития Киева до 2025 года, сообщает официальный портал КГГА.

В соответствии с новой процедурой специалисты Главного управления экономики и инвестиций будут формировать единый реестр инвестиционных проектов, классифицируя и призначая рейтинг приоритетности.

«Рейтинг привлекательности инвестиционного проекта будет состоять из ряда критериев, среди которых: оценочная норма прибыльности, срок окупаемости, срок реализации, ожидаемый эффект для города, соответствие Стратегии развития Киева до 2025 года и приоритетность проектов относительно других проектов и потребностей города. Сверхважным критерием в контексте эффекта для города является социальная составляющая проектов. Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов всегда требует во время рассмотрения проектов особенное внимание уделять именно ей. Согласно новому порядку после регистрации и рассмотрения проект выносится на инвестиционную комиссию, которая принимает решение относительно разработки конкурсных условий и определяет подрядную организацию, которая за это будет отвечать», – сообщил заместитель начальника Главного управления экономики и инвестиций Роман Качур.

Определено, что после разработки модели сотрудничества с инвестором и условий конкурса, инвестиционная комиссия в составе сотрудников КГГА и депутатов Киевсовета проводит конкурс и определяет победителя, с которым заключается соглашение. Выполнение условий договора будет контролироваться Главным управлением экономики и инвестиций. Контроль за подготовкой наиболее важных и приоритетных для города проектов, в первую очередь, заложенных в Стратегию развития Киева до 2025 года, ежемесячно будет осуществлять лично глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Для реализации инвестиционного процесса активизирована работа коммунальных предприятий, подразделений горгосадминистрации, ответственных за разработку проектов, привлечение инвестиций и налаживание сотрудничества с инвесторами.

Так, на 2012 год городская власть запланировала освоение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в объеме 31,8 млрд. грн. и увеличение объема инвестиции в основной капитал на одно лицо до уровня 11,2 тыс. грн. Планируется, что объем прямых иностранных инвестиций нарастающим итогом на конец 2012 года будет составлять 28,7 млрд. дол. США.

Общая стоимость проектов, включенных в Стратегию развития Киева до 2025 года, составляет 176 млрд. грн. Среди других инициатив города, направленных на ускорение привлечения инвестиций, запланировано ежегодное регулярное проведение Киевского инвестиционного форума, первый такой форум состоится 29 марта 2012 года.