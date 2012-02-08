Украинская газета грозит еврочиновнику публичным разоблачением

Газета «КоммерсантЪ - Украина» настаивает на достоверности своей информации о ненадлежащем использовании Киевом средств Европейского Союза.

Об этом говорится в информации, размещенной на сайте газеты.

Как напоминает издание, сегодня официальный представитель Еврокомиссии Питер СТАНО в заявлении для информационных агентств обвинил газету в обнародовании неправдивой информации о деятельности ЕК в статье Сергея СИДОРЕНКО "Украина предстала в новом свете", опубликованной в номере от 8 февраля. П.СТАНО заявил также, что представительство ЕС в Киеве будет требовать опровержения соответствующей информации.

В свою очередь, «Коммерсант» настаивает, что информация, изложенная в заметке, соответствует действительности. «Все приведенные цитаты верны, их авторство действительно принадлежит высокопоставленному чиновнику ЕК», – говорится в сообщении.

Газета требует от Еврокомиссии отозвать неправдивые обвинения, предъявленные ее официальным представителем. «В случае, если Еврокомиссия будет настаивать на прежней позиции, "Ъ" оставляет за собой право опубликовать документальные доказательства и предоставить свидетельства людей, присутствовавших при беседе Сергея СИДОРЕНКО с процитированным в статье чиновником ЕК, а также предоставить распечатки процитированной в статье официальной переписки "Ъ" с европейскими чиновниками», – заявляет издание.

*** 8 февраля газета “КоммерсантЪ - Украина” обнародовала материал, в котором, в частности, заявила о прекращении финансирования со стороны ЕС ряда программ в Украине из-за нецелевого использования средств. В частности, газета заявила о том, что 31 млн. евро, полученные Украиной в сентябре прошлого года на энергосбережение, были использованы на строительство линий электропередач для солнечных электростанций в Крыму и Одесской области.

После этого Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению опровергло эту информацию.

Как говорится в официальном заявлении ведомства, средства финансовой помощи ЕС на реализацию программ по энергосбережению в Украине ни в прошлом году, ни в текущем году агентством не использовались. Решение о выделении этих средств на выполнение мероприятий государственной целевой программы энергоэффективности и развитие восстанавливаемых источников энергии на 2010-2015 было принято Кабинетом министров Украины 17 октября 2011 года. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал передачу Госагентству по энергоэффективности бюджетных назначений в размере 310 млн. грн. только 6 декабря 2011 года.

«Соответственно, в 2011 году эти средства использованы не были, и на сегодняшний день находятся на счетах Государственной казначейской службы», - отмечается в заявлении.

В этой связи ведомство подчеркивает, что информация, опубликованная в газете, является «абсолютно недостоверной».