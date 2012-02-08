Турчинов был в курсе, почему Забзалюк переметнулся к Рыбакову

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ подтвердил, что народный депутат Роман ЗАБЗАЛЮК по согласованию с руководством партии проводил расследование фактов перекупа депутатов в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил сегодня журналистам.

«Мы знали о деятельности Романа ЗАБЗАЛЮКА. Он исходил из своих патриотических обязанностей как народного депутата и члена Комитета (Верховной Рады) по борьбе с оргпреступностью. Я считаю, что это был очень смелый шаг, который полностью дезавуировал все разговоры парламентского пропрезидентского большинства, что они действуют в пределах законов, в пределах Конституции. К сожалению, коррупция, шантаж, злоупотребление властью становится сегодня нормой для парламентариев большинства», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, сегодняшнее заявление Р.ЗАБЗАЛЮКА подтверждает коррупционные схемы формирования провластного большинства в парламенте.

В то же время первый заместитель председателя партии «Батьківщина» уклонился от ответа на вопрос, передаст ли Р.ЗАБЗАЛЮК «Батьківщине» деньги, которые якобы получил за свой переход в депутатскую группу «Реформы во имя будущего».

«Если у представителей большинства есть вопросы или возражения относительно использования этих денег для борьбы с режимом, то они могут обратиться в суд», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батьківщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы во имя будущего".

Сегодня, 8 февраля, на пресс-конференции в УНИАН Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что его выход из фракции "БЮТ-Батьківщина" был подчинен главной цели - провести расследование планов провластного большинства и их мотивов относительно образования "тушковой метастазы в Верховной Раде".

Народный депутат на пресс-конференции также продемонстрировал запись своего разговора с одним из руководителей депутатской группы "Реформы во имя будущего", во время которого речь идет о механизме покупки оппозиционных депутатов.

"На действующем этапе речь идет о суммах в размере 500 тысяч долларов сразу, потом ежемесячная зарплата по 20-25 тысяч долларов, плюс дополнительные надбавки за активную ложь против "Батьківщини" и оппозиции. В завершение гарантируется бонус за гнусную службу хозяину, еще по 500 тысяч долларов на тушку", - уточнил Р.ЗАБЗАЛЮК.

При этом народный депутат сообщил, что за переход в депутатскую группу "Реформы во имя будущего" получил 450 тысяч долларов, но после объявления этой схемы не собирается их возвращать.

Впоследствии после пресс-конференции в Верховной Раде было официально объявлено о вхождении Р.ЗАБЗАЛЮКА в состав фракции «БЮТ-Батьківщина».