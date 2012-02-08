Янукович заслушал Балогу

Президент Украины Виктор Янукович заслушал доклад Министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги об организации работы правительства и местных властей по предотвращению техногенных катастроф и помощи гражданам в нынешних сложных погодных условиях, вызванных сильными морозами. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Я отчитывался, как работают системы жизнеобеспечения на всей территории Украины. Доложил, как работает местная власть, министерства. Президент доволен результатами работы», - сказал Виктор Балога после встречи с главой государства.

По словам министра, с сегодняшнего дня на всей территории Украины начался второй за эту зиму пиковый период понижения температуры, который продлится четыре дня.

Власти прилагают все усилия по предотвращению техногенных катастроф в сложных погодных условиях, подчеркнул Виктор Балога. «Все органы местной власти, а также министерства, вместе работают, чтобы пройти эти четыре дня низких температур и предотвратить возникновение техногенных катастроф вследствие аномальных морозов», - отметил министр.