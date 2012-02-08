Томенко: заявления спикера ВР Крыма говорят об отсутствии этики

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет о недопустимости неуважительного отношения должностных лиц к государственному языку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера, таким образом Н.ТОМЕНКО прокомментировал высказывание председателя Верховной Рады Крыма Владимира КОНСТАНТИНОВА о его раздражении тем, что сейчас министры чаще общаются и переписываются на украинском языке.

"Подобные высказывания не просто неуместны, но и некорректны и неуважительны по отношению к Украинскому государству и Конституции Украины", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, такое должностное лицо должно "или уважать Украину и Конституцию, или возвращаться в бизнес, где нет требований к знанию государственного языка".

При этом вице-спикер отметил, что должность председателя Верховной Рады АРК бесспорно требует знания государственного языка. "Согласно статье 10 Конституции Украины государственным языком в Украине является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины", - напомнил он.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что "принцип государственности языка распространяется на политических деятелей и государственных служащих, которые работают на всей территории Украины". Вице-спикер отметил, что в статье 134 Конституции Автономная Республика Крым определена "неотъемлемой составной частью Украины и в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению".

Вице-спикер убежден, что такие заявления свидетельствуют об отсутствии этики не только высокопоставленного должностного лица, но и этики гражданина Украины. "Я надеюсь, что спикер парламента Крыма не имеет двойного гражданства и является гражданином Украины. Поэтому из соображений этики гражданина Украины должен уважать государственный язык государства, в котором он является одним из его высокопоставленных должностных лиц", - отметил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная рада Крыма создала рабочую группу по мониторингу функционирования русского языка и других национальных языков автономной республики в сферах образования, культуры, фармакологии, нотариате, судопроизводстве, в деятельности правоохранительных органов, торговли, рекламе и телерадиовещании.

Речь идет о соблюдении статьи 10 Конституции Украины и статей 10-14 Конституции Крыма.

"(Раздражает) то, что многие министры начинают обращаться к нам на украинском языке... Снова пошла переписка (на украинском), снова начинаем откатываться назад", - сказал спикер крымского парламента В.КОНСТАНТИНОВ журналистам сегодня, 7 февраля, после заседания президиума ВР Крыма, где была создана рабочая группа.

Он сообщил также, что парламент Крыма готовит обращение о принятии закона о языках, которое планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании в феврале.

"Пока кино в Симферополе мы не будем смотреть на русском языке, ничего хорошего не будет", - сказал В.КОНСТАНТИНОВ.