Кириленко: крымский спикер игнорирует Януковича

Лидер партии "За Украину!" Вячеслав КИРИЛЕНКО требует от центральной власти предоставить надлежащую оценку украинофобским высказываниям председателя Верховной рады Крыма Владимира КОНСТАНТИНОВА о его раздражении тем, что сейчас министры чаще общаются и переписываются на украинском языке.Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "За Украину!".

"Фактически, руководитель Крымского парламента прямо заявил, что игнорирует Конституцию Украины, а значит и гаранта Основного Закона - Президента Украины. На этом фоне заявления ЯНУКОВИЧА о восстановлении вертикали власти в стране выглядят сомнительно", - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Лидер партии «За Украину!» отметил, что в соответствии со статьей 135 Конституции Украины деятельность Крымского парламента не может противоречить Конституции Украины, поэтому откровенно украинофобские и неконституционные высказывания крымского спикера должны получить надлежащую оценку со стороны центральной власти и украинского общества.

Как сообщал УНИАН, Верховная рада Крыма создала рабочую группу по мониторингу функционирования русского языка и других национальных языков автономной республики в сферах образования, культуры, фармакологии, нотариате, судопроизводстве, в деятельности правоохранительных органов, торговли, рекламе и телерадиовещании.

Речь идет о соблюдении статьи 10 Конституции Украины и статей 10-14 Конституции Крыма.

"(Раздражает) то, что многие министры начинают обращаться к нам на украинском языке... Снова пошла переписка (на украинском), снова начинаем откатываться назад", - сказал спикер крымского парламента В.КОНСТАНТИНОВ журналистам сегодня, 7 февраля, после заседания президиума ВР Крыма, где была создана рабочая группа.

Он сообщил также, что парламент Крыма готовит обращение о принятии закона о языках, которое планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании в феврале.

"Пока кино в Симферополе мы не будем смотреть на русском языке, ничего хорошего не будет", - сказал В.КОНСТАНТИНОВ.