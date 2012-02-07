С Януковичем от профсоюзов, Кабмина и бизнеса будет говорить лишь один?

Национальный трехсторонний социально-экономический совет рекомендует Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ назначить председателя Федерации работодателей Украины Дмитрия ФИРТАША на пост председателя Национального совета.

Такое решение было единогласно принято на заседании президиума Национального трехстороннего социально-экономического совета (НТСЭС), сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации работодателей.

Работодателей, правительство и профсоюзы на заседании президиума Национального совета представляли председатель Федерации работодателей Украины Д.ФИРТАШ, первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА и председатель Федерации профсоюзов Украины Юрий КУЛИК.

Д.ФИРТАШ на заседании отметил, что работа Национального совета ускорит и упростит согласование позиций работодателей, правительства и профсоюзов. «Работа Национального совета поможет найти компромиссы по многим вопросам, которые важны для Украины. Среди таких вопросов – обеспечение экономического роста, создание новых рабочих мест, повышение социальных стандартов», – сказал Д.ФИРТАШ.

*** НТСЭС - созданный Президентом Украины орган, который представляет консолидированную позицию работодателей, правительства и профсоюзов по трудовым, социальным и экономическим вопросам.