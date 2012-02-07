Янукович - оппозиции: Спасать страну на майданах невозможно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает оппозицию вернуться к нормальной работе в парламенте, а не работать только на майданах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время открытия десятой сессии парламента шестого созыва.

«Я хочу обратиться к оппозиционным фракциям – возвращайтесь в парламент. Спасать страну на майданах невозможно, и мы это с вами знаем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что оппозиция вместе с большинством должна работать над развитием страны. «Это обязанность всех народных депутатов независимо от политических цветов и предпочтений», - сказал Президент.

Он добавил, что уже стало традицией замирания развития страны в год выборов, поскольку преобладают политические шоу и пустые политические обещания. При этом, по словам Президента, эта практика должна быть прекращена и никаких колебаний не должно быть.

«Я ожидаю от выборов нового качества депутатского корпуса, политической толерантности и серьезных плодотворных дискуссий», - сказал Президент.

Кроме того, по словам В.ЯНУКОВИЧА, мы имеем широкий консенсус среди политических сил относительно правил избирательного процесса, и это должно способствовать тому, чтобы избирательная кампания прошла без потрясений и конфликтов.