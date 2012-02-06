Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что его дело обречено на оправдательный приговор.

Как сообщается на сайте гражданского движения "Народная самооборона", об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил во время дачи показаний на судебном процессе.

"Уже сегодня я могу сказать – это дело обречено на оправдательный приговор. Вопрос только в том, сколько еще мне и моей семье этого ждать", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-министр считает, что возбужденное в отношении него уголовное дело является "своеобразным судом" над его четырьмя годами во главе Министерства внутренних дел. "Я пришел в милицию человеком, не знающим абсолютно ничего об этой мощной 300-тысячной системе, которая складывалась в закрытой атмосфере и часто по своим внутренним законам. Я полюбил честных трудяг в погонах, которым государство годами не добавляет ни зарплаты, ни условий для труда. Я ненавидел торговцев совестью и долями людей. И то, и другое я делал искренне, изо всех сил. Часто ошибался, учился на ходу. Но никогда мои ошибки не были продуманным планом нарушения закона ради личной выгоды", - подчеркнул он.

Ю.ЛУЦЕНКО также считает, что большинство руководителей уберегались от возможного преследования, договариваясь с политиками всех лагерей, закрывая глаза на преступления людей под политическим прикрытием. "Я этого не делал. И вот, как и угрожали мне «регионалы», я в клетке суда. Но я – счастлив, поскольку это, с позволения сказать, уголовное дело, ради которого перелопатили все возможные документы МВД, проверили все слухи и легенды оппонентов, в результате работы группы Генпрокуратуры из 24-х следователей по особо важным делам мы имеем именно такое уголовное дело. Это – ответ тем, кто годами клеветал на мою семью, мою команду", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.