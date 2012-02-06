Луценко: Неужели в МВД нужно оставить только министра и его секретаршу?

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что обвинение прокуратуры не опирается ни на одно показание по возбужденному в отношении него уголовному делу.

Как сообщается на сайте гражданского движения "Народная самооборона", об этом говорится в выступлении Ю.ЛУЦЕНКО во время дачи показаний на судебном процессе.

"Категорически заявляю, что эти утверждения о якобы "подготовленных по указанию ЛУЦЕНКО" не только не отвечают действительности, но и не опираются ни на одно показание по делу. Они просто высосаны из пальца", - заявил Ю.Луценко.

Экс-министр также опроверг "придуманное Генпрокуратурой "осознание преступности своих действий и наступление материального ущерба государству".

"Я только подписал завизированное и утвержденное руководителями профессиональных служб Аппарата МВД решение. Я не мог тогда подумать, а, собственно, и сегодня не могу думать, что министр должен лично сверять даты рождения, дипломы, медицинские и психологические справки и т. п. в такой работе во главе 300-тысячного коллектива. Зачем тогда бюджет оплачивает 3800 работников Центрального аппарата МВД? Неужели надо оставить в МВД одного министра и одного секретаря? Вы в такую схему верите?", - поинтересовался он.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что "со времен фараонов и до сих пор любого руководителя окружает команда профессиональных специалистов по разным нюансам вопросов, которые возникают в управлении".

"Если решение законно – есть их виза, если нет – они пишут свои возражения. Безусловно, если бы такие возражения были, а ЛУЦЕНКО тем не менее ввел приказ в действие – тогда с него надо спросить. А раз Генпрокуратура вынесла решение об отсутствии состава преступления в действиях всех, кто готовил эти решения, то попытка сделать ЛУЦЕНКО преступником – явно не правовое, а исключительно политическое решение", - сказал он, давая показания по первому эпизоду обвинения о назначении Леонида ПРИСТУПЛЮКА его водителем и вступление с ним в заговор с целью завладения государственными средствами путем злоупотребления служебным положением.

По его словам, не было в реальной жизни и не подтверждаются ни одним приказом по делу и так называемые его личные указания о подготовке приказов о дальнейшем прохождении службы Л.ПРИСТУПЛЮКА, в том числе о получении очередного специального звания "майор".