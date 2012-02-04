Тимошенко каждый день вспоминает слова патриарха Филарета

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила предстоятеля Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА с 50-летием архиерейской хиротонии и днем рождения.

«Для меня это прекрасный случай выразить слова глубокой благодарности за Ваш многолетний, мудрый, жертвенный и подвижнический труд на благо Церкви и Украины», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО в приветствии, текст которого размещен на ее официальном сайте.

«Знаю Вас как человека большой силы духа и безмерной доброты. Не раз убеждалась, как искренне Вы болеете за украинский народ и как много делаете для того, чтобы наконец сбылась его вековечная мечта - появилась единая поместная Украинская Православная Церковь», - отметила экс-премьер.

«К сожалению, в этот праздничный день я не могу быть вместе с Вами и лично поздравить, но, поверьте, всей душой я с Вами. Я постоянно чувствую Вашу родительскую молитвенную опеку и глубоко благодарна за духовную заботу, которую Вы взяли на себя за меня лично и мою семью», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

«Каждый день я вспоминаю Ваши слова: «Правда обязательно победит!». Знайте, что вера для меня это главная опора и источник сил в борьбе за справедливость, демократию и процветание Украины», - анцентировала экс-премьер.

Она пожелала ФИЛАРЕТУ крепкого здоровья, долгих лет жизни, сил и вдохновения в большом пастырском труде на благо Церкви и Родины.