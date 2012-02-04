Кравчук спрашивает, где лучше: в процессе или над ним

Экс-президент Украины, руководитель научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи Леонид Кравчук в эфире "ШустерLіvе" раскритиковал оппозицию за нежелание работать в КА.

"Я понимаю, что у каждой партии есть свои проблемы. Но это их личные проблемы, проблемы их лидеров. Кто-то кого-то не понял или превысил полномочия. Я вас приглашаю в ассамблею, каждому будет предоставлено слово", - заявил он.

"Я спрашиваю у оппозиции: где лучше быть в процессе или над процессом? Если вы будете над процессом, то вы и останетесь "над". Если вы не попадете в Верховную Раду, если не преодолеете 5%, над этим процессом вы будете до самой кончины", - подчеркнул Кравчук.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о поддержке инициативы Президента Украины 1991-1994 годов Л.КРАВЧУКА о образовании Конституционной Ассамблеи для подготовки изменений к Конституции Украины.

В.ЯНУКОВИЧ создал научно-экспертную группу по подготовке Конституционной Ассамблеи. Группа должна учесть предложенную Л.КРАВЧУКОМ концепцию реформирования Конституции Украины.