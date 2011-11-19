Кравчук: через два месяца будет создана Конституционная Ассамблея

Экс-президент Украины, руководитель научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи Леонид КРАВЧУК заявил, что Конституционная Ассамблея по подготовке изменений к Основному Закону будет создана в декабре 2011 года - январе 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК заявил вчера на пресс-конференции.

Л.КРАВЧУК отметил, что главная проблема будет заключаться в определении состава Конституционной Ассамблеи, в которую должно войти около 100 человек.

“Мы уже практически завершили работу над тремя важными документами: концепцией создания Конституционной Ассамблеи, положением о Конституционной Ассамблее. И третий документ – рабочий, внутренний”, – сообщил руководитель группы.

Он также подчеркнул, что ориентировочно 7 декабря состоится собрание, на котором эти документы будут окончательно утверждены и переданы Президенту.

“Таким образом, можно будет говорить, что первый этап работы над созданием Конституционной Ассамблеи мы уже пройдем”, – сказал Л.КРАВЧУК.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о поддержке инициативы Президента Украины 1991-1994 годов Л.КРАВЧУКА о образовании Конституционной Ассамблеи для подготовки изменений к Конституции Украины.

В.ЯНУКОВИЧ создал научно-экспертную группу по подготовке Конституционной Ассамблеи. Группа должна учесть предложенную Л.КРАВЧУКОМ концепцию реформирования Конституции Украины.