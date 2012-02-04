Тимошенко всё еще предлагает создать единый список

Первый заместитель председателя партии “Батькивщина” Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что обращение экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО относительно создания единого избирательного списка от оппозиции “не утратило своей актуальности”.

В интервью «Украинской правде» он напомнил, что оппозиционные партии договорились, что идут на выборы вместе, как минимум, координируя свои действия, свои акции, в том числе свои предвыборные платформы. “Дальше – взаимодействие и взаимопомощь между политическими силами будет осуществляться не только сейчас и во время избирательной кампании, но и в дальнейшем, в новой Верховной Раде. Третье – выдвигаются единые кандидаты по всем мажоритарным округам. Ну и четвертое, я хочу сказать, что обращение Юлии Владимировны относительно создания единого списка от оппозиции не утратило своей актуальности. Консультации вокруг этой темы продолжаются”, – сказал А.ТУРЧИНОВ.

На вопрос, каким может быть механизм формирования такого единого списка, он ответил, что “если бы остались блоки, это было бы значительно легче сделать. Для того чтобы не было Блока Юлии Тимошенко и усложнить единение оппозиционных сил, правящее большинство убрало тезис о блоках из избирательного законодательства. Если бы это было просто – объединиться вокруг одной партии - то это уже было бы сделано. Но здесь проблема не только в амбициях”.

По его словам, необходимо иметь одну программу, одну оргструктуру, один центр принятия решений, одно название.

“Вместо этого, каждая партия имеет желание, чтобы именно ее знали, поддержали, чтобы проводили именно свою политическую платформу. В то же время, в настоящее время настолько обострилось противостояние власти и народа, что все эти проблемы может перевесить лишь один аргумент – победа над режимом”, – добавил А.ТУРЧИНОВ.