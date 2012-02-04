Начался суд над активистами Налогового майдана

В Шевченковском районном суде города Киева началось фактическое рассмотрение дела в отношении обвиняемых в порче гранита на Майдане Незалежности осенью 2010 года. Об этом сообщил сопредседатель Гражданского движения «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА, сообщили УНИАН в пресс-службе ВГО.

По его словам, 3 февраля впервые за время рассмотрения дела о повреждении гранитного покрытия активистами Налогового майдана состоялось полноценное заседание суда. До этого времени заседания постоянно переносились и дважды менялся судья. На заседании прокурор зачитал обвинительное заключение подсудимым, которое заняло 70 страниц текста.

«Обвинения предъявили семи активистам Налогового майдана, среди них - Роман ФЕДЧУК и Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО. И согласно ч. 1 ст. 28 Уголовного кодекса и ч.1 ст. 194 УКУ, их обвиняют в предварительном сговоре группы лиц для умышленного повреждения гранита на Майдане Незалежности. Активистам Налогового майдана грозит до 3 лет лишения свободы», - сказал он.

Р.СЕКЕЛА отметил, что протекание судебного процесса явно свидетельствует о заказанности дела. В частности, по его словам, возбудил уголовное дело следователь Шевченковского РУ ГУ МВД в городе Киеве, а затем оно было передано в Главное управление МВД Украины в городе Киеве.

«Возникает вопрос: неужели люди, которые отстаивают свои права, – это особо опасные преступники? В чем опасность их преступления? Мы понимаем, что сегодня включается карательная машина в отношении тех людей, которые борются за свои права», - сказал он.

Следующее заседание суда состоится 8 февраля.

Напомним, после проведения акций протеста против принятия Налогового кодекса в ноябре-декабре 2010 года милиция возбудила четыре уголовных дела, по которым вызывает на допросы более 100 их активистов. Уголовные дела были возбуждены по факту перекрытия транспортных путей и дорог, умышленного уничтожения или повреждения имущества и повреждения автомобиля.