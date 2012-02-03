Эксперты о границах избирательных округов, манипуляциях и, например, Черкащине

Председатель правления Комитета избирателей Украины (КИУ) Александр ЧЕРНЕНКО заявляет о необходимости проведения публичной дискуссии по вопросам определения границ избирательных округов для предупреждения массовых фальсификаций результатов выборов в Верховную Раду в октябре этого года.

Об этом А.ЧЕРНЕНКО заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Определение границ округов не должно стать технологией избирательных манипуляций", - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

Председатель КИУ напомнил, что законодательство не устанавливает исчерпывающий перечень критериев для определения границ округов. "Комитет избирателей предостерегает относительно логики искусственного создания округов "под кандидата" или округов "против кандидата", когда интересы избирателей носят декларативный характер. Четкая и прозрачная процедура принятия решений относительно образования одномандатных избирательных округов просто необходима с точки зрения сохранения доверия к ЦИК, местной власти да и вообще – доверия к избирательному процессу как к легитимному механизму народовластия", - добавил он.

А.ЧЕРНЕНКО отметил, что границы округов определяет Центральная избирательная комиссия. Однако, по его словам, в СМИ и на экспертном уровне формируется мнение о наличии устойчивого интереса, который проявляют местные администрации к "определению" гипотетических границ округов. "Так называемые проекты предложений относительно границ округов, которые время от времени исходят из разного рода штабов и кабинетов, поражают не просто непродуманностью, а отсутствием здравого смысла. КИУ напоминает, что по закону о выборах народных депутатов, ни один орган или учреждение, кроме Центральной избирательной комиссии, не наделен полномочиями определять границы избирательных округов", - подчеркнул эксперт.

"Вопрос определения границ округов - это технический процесс, который может превратиться в политический процесс. Если не будет прозрачного определения границ округов, можно будет сказать, что власть готовится к массовым фальсификациям", - добавил в свою очередь председатель Черкасской областной организации КИУ Максим МИХАЛИК.

А.ЧЕРНЕНКО отметил, что КИУ готов инициировать дискуссии в разных регионах Украины с привлечением членов и экспертов Центральной избирательной комиссии, представителей органов власти и местного самоуправления, органов ведения Государственного реестра избирателей, политических партий и общественных экспертов. "Первым шагом для такого обсуждения может стать предложенный экспертами КИУ ориентировочный проект образования избирательных округов в Черкасской области. Данный проект был разработан после консультаций с бывшими членами Центральной, окружных и территориальных избирательных комиссий, бывшими уполномоченными и доверенными лицами субъектов избирательного процесса, действующими политиками и представителями общественных организаций. При этом учитывались актуальные данные о количестве избирателей в области из Государственного реестра", - уточнил он.

Справка УНИАН. Согласно национальному законодательству, Центральная избирательная комиссия должна до 10 апреля определить количество округов в каждой области страны, а до 30 апреля - объявить границы избирательных округов.