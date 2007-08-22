Кузьмук видел Шуфрича в деле: Ющенко должен успокоиться

Вице-премьер-министр Александр КУЗЬМУК не видит оснований для увольнения министра по чрезвычайным ситуациям Нестора ШУФРИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая сегодня на вопросы журналистов после церемонии почтения памяти милиционеров, погибший при исполнении служебных обязанностей.

А.КУЗЬМУК отметил, что ему не ясны мотивы, по которым Президент Виктор ЮЩЕНКО обратился с просьбой уволить Н.ШУФРИЧА «Я просил бы успокоиться по поводу этого, дать возможность министру исполнять функциональные обязанности, которые на него возложены», - призвал вице-премьер.

А.КУЗЬМУК выразил уверенность в профессионализме Н.ШУФРИЧА: «У меня нет сомнений, я его видел (Н.ШУФРИЧА) в деле, он все выполнит».

Как сообщал УНИАН, 21 августа Президент Украины направил премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ телеграмму в связи с ситуацией с лесными пожарами в Херсонской области.

В телеграмме В.ЮЩЕНКО обращает внимание «на некомпетентность министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы господина ШУФРИЧА, который не знает реального состояния дел, не в состоянии организовать роботу по ликвидации пожара и дезинформировал по этому вопросу Президента Украины”.

В.ЮЩЕНКО отмечает необходимость принять решение об отстранении Н.ШУФРИЧА от исполнения обязанностей министра и в установленном порядке затронуть вопрос об освобождении его от должности как неспособного обеспечить порученный участок работы.