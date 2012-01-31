Охрана помешала депутатам попасть к Черновецкому

Депутат Киевского городского совета, секретарь фракции «УДАР» Валерий КАРПУНЦОВ не смог увидеться и пообщаться с действующим председателем Киевского городского совета Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как сообщает пресс-служба депутата, об этом заявил В.КАРПУНЦОВ после попытки попасть на безотлагательный прием к мэру столицы.

В.КАРПУНЦОВ убежден, что мэр отсутствовал в рабочее время на своем рабочем месте.

«Узнав из СМИ информацию о том, что мэр появился на работе, как депутаты городского совета, руководствуясь ст.14 Закона «О статусе депутатов местных советов», мы вместе с заместителем руководителя фракции «УДАР» Наталией НОВАК решили встретиться с ним лично, воспользоваться своим правом на безотлагательный прием и на получение необходимой информации от Киевского городского председателя. Также, как представители территориальной общины города Киева, мы планировали обсудить с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ вопрос общественных инициатив, поскольку их решение находится исключительно в компетенции мэра», - рассказал В.КАРПУНЦОВ.

Депутат сообщил, что им, к сожалению, не удалось встретиться с мэром Киева тет-а-тет.

“Дверь, за которой находится приемная мэра, оборудована специальным замком, поэтому не имея нужной магнитной карточки попасть туда - нереально. На просьбу открыть дверь и не препятствовать деятельности депутатов, охрана ответила, что им - «не разрешено», - отмечается в сообщении пресс-службы В.КАРПУНЦОВА.

Как утверждает депутат, такие действия охраны были направлены “на препятствование осуществлению депутатами Киевского городского совета своих полномочий”.

“Для того, чтобы установить законность и справедливость в здании по ул. Крещатик, 36 возникла необходимость вызвать наряд милиции», - отметил депутат.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, зафиксировали правонарушение и составили соответствующие материалы.

«Для меня, как для представителя общины, как человека, который привык жить только по Закону, такие действия считаются - позорными. Поэтому завтра я планирую обратиться в прокуратуру города Киева с соответствующим заявлением о возбуждении уголовного дела о препятствовании осуществления деятельности депутата городского совета согласно ст.351 Уголовного Кодекса Украины», - добавил В.КАРПУНЦОВ.