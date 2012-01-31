Авакова объявили в международный розыск

Бывший председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ объявлен в международный розыск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в сообщении, размещенном на официальном сайте прокуратуры Харьковской области.

«31 января 2012 года, - говорится в сообщении, - бывший председатель Харьковской областной государственной администрации АВАКОВ А.Б. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному 26 января 2012 года прокуратурой области в отношении него по факту превышения власти и служебных полномочий по ч.3 ст. 365 УК Украины».

Согласно сообщению прокуратуры, «в этот же день он объявлен в международный розыск, и по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским районным судом г. Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу».

31 января 2012 года следователями следственно-оперативной группы прокуратуры области совместно с УБОП ГУМВДУ в области на основании постановлений суда проводятся обыски по месту жительства и регистрации АВАКОВА А.Б., сообщает прокуратура.