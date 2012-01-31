Королевская обозвала Минфин и КС наперсточниками

Обязав суды учитывать решение правительства относительно размеров соцвыплат, Конституционный Суд Украины в который раз стал на сторону нынешнего эгоистичного режима. Об этом заявила Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция БЮТ-Батьківщина), комментируя «конституционное» разъяснение полномочий судов относительно соцвыплат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам депутата, «Конституционный Суд и Министерство финансов на двух разыграли партию в наперстки - социальные права вроде бы должны быть, и вам даже их показывают, как наперсточник показывает шарик. Но в действительности под наперстками пусто - нет никаких прав и быть не может, поскольку в такой игре выигрывает исключительно власть».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что перед новым годом Конституционный Суд уже продемонстрировал «свое настоящее лицо», признав право правительства самостоятельно устанавливать размер и порядок соцвыплат в зависимости от финансового ресурса бюджета Пенсионного фонда.

«Отдохнув после новогодних праздников, судьи Конституционного Суда, по-видимому, решили вернуть Кабмину долг за 13-процентное повышения своего содержания на текущий год, которое правительство «подарило» Конституционному Суду в бюджете-2012. Результатом такой взаимной «любезности» стало «конституционное» решение урезать пенсии чернобыльцам», - сказала народный депутат.

Лидер УСДП уверена: только объединившись, оппозиция при поддержке гражданского общества сможет кардинально изменить ситуацию в стране и искоренить эгоистичный принцип работы нынешней власти, продажность украинской судебной системы. «Говорят, что нахальство - второе счастье. Так вот, от такого нахальства чиновников, наверное, сейчас распирает от счастья. Но это явно ненадолго. Наступление на права и свободы граждан Украины будет продолжаться, пока мы вместе не остановим его», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, 26 января Конституционный Суд Украине определил полномочность судов при рассмотрении дел о социальных выплатах гражданам руководствоваться нормативно-правовыми актами Кабинета министров Украины, выданными в пределах его компетенции на основе и во исполнение Бюджетного кодекса и закона о госбюджете на соответствующий год.

27 декабря 2011 года КС отклонил представление народных депутатов о признании неконституционным пункта 4 Раздела VII «Заключительных положений» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год». В соответствии с ним, правительству предоставлено право определять порядок и размер социальных выплат в зависимости от имеющегося финансового ресурса бюджета Пенсионного фонда.