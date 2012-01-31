Прокуратура обыскивает вторую квартиру Авакова

Следственные прокуратуры Харьковской области начали следственные действия во второй квартире экс-губернатора Харьковской области Арсена АВАКОВА, находящуюся по адресу улица Мироносицкая, 22.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь А.АВАКОВА Наталья СТАТИВКО, в этой квартире экс-губернатор проживает в настоящее время.

По ее словам, следственные действия начались около 12.30. В помещение квартиры А.АВАКОВА на время проведения следственных действий следователи впустили адвоката экс-губернатора.

Н.СТАТИВКО заметила, что на данный момент адвокат не имеет возможности общаться с журналистами, поэтому никакой информации о проведении следственных действий нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 7.30 квартиру А.АВАКОВА в доме по улице Дружбы народов, 279 заблокировали двое бойцов спецподразделения «Сокол», в помещение также зашли трое людей в штатском. По словам Н.СТАТИВКО, люди, вошедшие в помещение, не представились и не прокомментировали цель своего прибытия. Кроме того, по ее словам, в помещение квартиры не впустили адвокатов А.АВАКОВА. Н.СТАТИВКО отметила, квартира, в которую зашли люди, принадлежит экс-губернатору Харьковской области, однако он уже около двух лет проживает по другому адресу.

Позже прокуратура Харьковской области подтвердила факт проведения следственных действий в квартире А.АВАКОВА.

26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.АВАКОВА согласно ч.3 статьи 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекших тяжелые последствия). По словам начальника управления прокуратуры Александра БАБИКОВА, санкция ч.3 статьи 365, по которой возбуждено уголовное дело в отношении А.АВАКОВА, предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.