Наша Украина призывает оппозицию поддержать идею Кличко

Оппозиция должна определиться с отношением к Конституционной ассамблее, заявил член политической ради «Нашей Украины» Данила ЛУБКИВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Очень бы хотелось, чтобы оппозиция, наконец, прекратила ритуалы, а обратила внимание на самые насущные проблемы страны. В этом смысле нужно поддержать инициативу партии УДАР об общем для оппозиции видении конституционного процесса и участия в роботе Конституционной ассамблеи, созданной властью», - подчеркнул он.

По убеждению Д.ЛУБКИВСКОГО, Конституция нуждается, в первую очередь, в честном выполнении и в то же время нуждается в изменениях. Так, по его словам, речь идет и о механизмах, которые бы стали препятствием для авторитаризма, и о совершенно новых механизмах местного самоуправления и других фундаментальных для Украины проблемах.

«Но общественность имеет все справедливые основания считать, что новосозданная Конституционная ассамблея станет инструментом власти. Формальное привлечение представителей общественности и оппозиции придаст этому процессу лишь видимость открытости и демократичности», - подчеркнул Д.ЛУБКИВСКИЙ.

Он отметил, что Конституционная ассамблея должна была бы действовать как временный представительский орган, специально созданный для разработки и принятия Основного Закона.

Д.ЛУБКИВСКИЙ напомнил, что именно так в разные годы действовали схожие структуры в США, Франции, Польше, Латвии, Литве, Чехии, Грузии, Индии, Эстонии, Италии, Португалии, Болгарии, Румынии, Южно-Африканской Республике.

Как заметил Д.ЛУБКИВСКИЙ, так, кстати, делалось и в Украинской Народной Республике.

«Однако проблема заключается не только в этом. Оппозиция должна представить общее политическое видение альтернативы, которую бы она предлагала людям. Мало говорить о конституционных недостатках и узурпации власти, нужно, наконец, сказать обществу о конституционных ориентирах, к которым мы бы хотели вести Украину», – подчеркнул он.

По мнению Д.ЛУБКИВСКОГО, оппозиция должна провести обсуждение этих вопросов, реагируя и на создание Конституционной ассамблеи, и на суть процесса.

«С помощью специалистов-конституциалистов, при помощи иностранного опыта нам нужно формировать среди людей понимание, какой должна быть эффективная и справедливая конституционная модель. И очень важно, чтобы эта работа не стала очередным популистским прожектом - от «идеальной страны» до «народной Конституции», а стала разумной, профессиональной альтернативой для всей страны», - заявил Д.ЛУБКИВСКИЙ.