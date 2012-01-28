Российский канал показал фильм о «низвергнутой принцессе» Тимошенко

Российский телеканал НТВ в программе «Русские сенсации» показал телевизионный фильм «Железная Юля» о политической карьере и личности экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в фильме показаны ее интервью разных лет, а также интервью с ее дочерью Евгенией ТИМОШЕНКО и мужем Александром ТИМОШЕНКО, которые заявляют о планах властей Украины физически устранить бывшего премьера.

«Бедная девочка с Днепромаша. Как она стала хозяйкой целой страны? Что ее связывает с Примадонной? Ее семейное убежище, ее дочь, ее муж и те, кто ее предал… Впервые любовь и одиночество низвергнутой принцессы», - говорится в аннотации к программе.

В фильме говорится, что если верить декларации о доходах Ю.ТИМОШЕНКО, то у нее очень скромное финансовое положение. После этого был показан комментарий народного депутата Олега ЛЯШКО, который говорит, что ей надо было сообщить о своем имуществе.

«Быть дважды премьер-министром, дожить до полстолетия и писать, что ни хаты, ни квартиры, ни машины – это смешно», - сказал О.ЛЯШКО.

В фильме также рассказывается о предках и происхождении Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, было сказано, что отец Ю.ТИМОШЕНКО бросил семью, когда ей было три года. Отдельно рассказывается о сложностях, с которыми столкнулась ее мать в этот период.

Кроме этого подчеркивается, что Ю.ТИМОШЕНКО работала на шинном заводе, но в 90-е поняла, что «бизнес как свободу не дают, а завоевывают». Бизнес Ю.ТИМОШЕНКО начала с видеосалонов, а через годы она возглавила корпорацию ЕЭСУ, сообщают авторы.

Отдельно создатели фильма остановились на стиле Ю.ТИМОШЕНКО как сексапильной бизнес-леди. Отмечается, что ее коса примелькалась в политике не меньше, чем родимое пятно Михаила ГОРБАЧЕВА, и как она выделялась в белой одежде «на фоне серой массы олигархов и партийных функционеров».

«В политику она пошла, по ее словам, спасать страну, по мнению противников – защищать себя и бизнес от уголовной ответственности», - говорят авторы фильма.

Отдельно рассказывается о суде над Ю.ТИМОШЕНКО, а также о времени после перевоза в колонию. В частности, приводятся слова врачей о сложностях с ее здоровьем.

В интервью ее адвокат Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО хотели убить в тюрьме и сделали ей укол, от которого она была без сознания более 20 минут.

«Информация о применении препарата «Гонг» (гамма оксимасляной кислоты) носит неофициальный характер, и естественно нам это никто не подтвердил, мы получили эту информацию оперативным путем», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По словам авторов фильма, этот препарат запрещен в Европе и используется только в странах СНГ. При этом гамма оксимасляная кислота считается намного опаснее пропафола, от которого в июне 2010 года умер Майкл Джексон.

«Судьба разбросала некогда могущественную семью низвергнутой принцессы. Муж – в изгнании за границей, дочь – в партийной штаб-квартире в Киеве, глава семьи - в Харьковской колонии…Юлия Владимировна страшный игрок. Вся история ее жизни, это битва – с нищетой, конкурентами в бизнесе и борьба за власть. Добравшись до вершины, она в одночасье потеряла все, а значит впереди новые игры и как всегда ва-банк», - этими словами заканчивается фильм.