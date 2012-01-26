Улица Брежнева увековечит память генсека
04:43, 26 января 2012Политика
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Решение Днепропетровского горсовета
25 января на очередной сессии депутаты Днепропетровского городского совета приняли решение о присвоении улице имени Леонида Брежнева.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты приняли такое решение с целью почтить память Л.Брежнева. Его именем Л.Брежнева назван проезд между улицами Ижевская и Житомирская в Амур-Нижнеднепровском районе города.
По данным горсовета, работа по присвоению названий новым проездам и переулкам осуществляется в рамках программы упорядочения наименования улиц, которая будет действовать до 2013 года.
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