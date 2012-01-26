Улица Брежнева увековечит память генсека

25 января на очередной сессии депутаты Днепропетровского городского совета приняли решение о присвоении улице имени Леонида Брежнева.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты приняли такое решение с целью почтить память Л.Брежнева. Его именем Л.Брежнева назван проезд между улицами Ижевская и Житомирская в Амур-Нижнеднепровском районе города.

По данным горсовета, работа по присвоению названий новым проездам и переулкам осуществляется в рамках программы упорядочения наименования улиц, которая будет действовать до 2013 года.