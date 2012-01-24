Власенко говорит, что Янукович хочет увеличить Тимошенко срок - до 12 лет

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО не исключает, что в ближайшее время могут начаться судебные слушания по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам под Качановской колонией Харькова.

В то же время С.ВЛАСЕНКО не исключил, что суд по этому делу может принять решение об увеличении срока заключения Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, по его словам, этот срок может быть увеличен с 7 до 12 лет, поскольку именно такой срок предусматривает та статья, по которой обвиняется лидер “Батькивщины”.

"Я вынужден констатировать, что ЯНУКОВИЧ настолько боится Юлии ТИМОШЕНКО, что он дал прямую команду СБУ превратить 7 лет, к которым ТИМОШЕНКО приговорена Печерским судом Киева, в 12 лет", - сказал С.ВЛАСЕНКО.