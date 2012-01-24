Януковичу подобрали оппонента для Давоса

В рамках 8-й Украинской ланч-конференции «Options for the Future» («Пути будущего развития») 27 января, которая будет проведена в Давосе по случаю Ежегодной встречи Всемирного экономического форума, состоится дискуссия о будущих перспективах Украины в контексте европейского и глобального развития.

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда Виктора Пинчука, переданном агентству УНИАН.

Конференция откроется речью Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, посвященной виденью будущего Украины, и его дискуссией с бывшим Президентом Польши (1995-2005 гг.) Александром КВАСНЕВСКИМ.

В панельной дискуссии, которая состоится после выступления Президента Украины, примут участие министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ, министр по европейским делам и главный переговорщик Турции Эгемен БАГИШ, декан Санкт-Петербургского университета, вице-премьер (2000-2004 и 2007-2011 гг.) и министр финансов (2000 - 2011 гг.) Российской Федерации Алексей КУДРИН, председатель Государственного агентства Украины по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КАСЬКИВ и лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК.

В этом году традиционный Украинский ланч в Давосе соберет более 300 представителей деловых и политических кругов мира, общественных деятелей и журналистов.