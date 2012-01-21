Шевченко: в списке "Батькивщины" два очевидных лидера
Фамилия не делает Женю Тимошенко политиком
Женя ТИМОШЕНКО понимает, что сама фамилия не сделает из нее политика первого эшелона. Об этом сказал народный депутат страны Андрей ШЕВЧЕНКО (фракция «БЮТ-Батькивщина») в интервью газете «Україна молода» (№10 (4256) от 20-21 января 2012 года.
В частности, отвечая на вопрос «Будет ли вверху списка дочь, Евгения ТИМОШЕНКО?» А.ШЕВЧЕНКО отметил, что «список не обсуждался». «Еще рано. Сейчас основной вопрос - максимально объединить силы вокруг «Батькивщины». От того, как удастся это сделать, зависит, какой будет первая пятерка, десятка и так далее», - сказал он. При этом подчеркнул: «Е.ТИМОШЕНКО, думаю, заняла сейчас достойную позицию: дочь открыто и доблестно бьется за маму. Это заслуживает уважения - и чисто по-человечески, и как гражданская позиция. В то же время Женя достаточно мудрая, чтобы понимать, что сама фамилия пока не делает ее политиком первого эшелона». А.ШЕВЧЕНКО сказал, что, «судя по ее заявлениям, она пока избрала другой путь». «Женя - ниточка, которая связывает партию с Юлей, голос, который от нашего имени и имени Юлии ТИМОШЕНКО общается с миром», - сказал он.
А.ШЕВЧЕНКО подчеркнул: «Будет ли Евгения в списке, будет решаться ближе к выборам». «Важна в этом ее личная позиция и позиция Юлии Владимировны. Что можно однозначно сказать сегодня о списке, то очевидные его лидеры - Юлия ТИМОШЕНКО и Александр ТУРЧИНОВ», - сказал народный депутат Украины.
При этом отметил, что список не обсуждался, но «одна позиция является для нас принципиальной: список «Батькивщины» на выборах-2012 возглавит Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО». На вопрос: «Может ли смениться председатель партии?» А.ШЕВЧЕНКО заявил: “Исключено. Думаю, партия не будет менять председателя”.
А.ШЕВЧЕНКО не исключает, что сам может баллотироваться в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу. «Все будет зависеть от того, какое решение примет партия», - сказал он.
Говоря о том, какие партии могут присоединиться к «Батькивщине», А.ШЕВЧЕНКО отметил, что «во-первых, хочу надеяться, что в объединенном списке «Батькивщины» будут представители партии «Реформы и порядок» и Украинской социал-демократической партии». «Что касается ПРП, то вариант, который звучит чаще всего, таков: партия сохранит регистрацию. Хотя бы для того, чтобы выдвинуть своих членов в избирательные комиссии. Но главные представители ПРП приостановят членство и войдут в список «Батькивщины», - сказал он. При этом отметил: «С УСДП - не секрет, появились определенные трения после избрания ее лидером Наталии КОРОЛЕВСКОЙ. И все же, надеюсь, ее представители пойдут на выборы вместе с нами».
А.ШЕВЧЕНКО отметил, что кроме того, «у нас есть объединительный процесс с «Народной самообороной», с Народным рухом Украины». «Очень не хватает новых людей: тех, кто раньше не был в политике и кто бы добавил надежду тем, кто махнул рукой на украинские партии», - сказал он.