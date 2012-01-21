Шевченко: в списке "Батькивщины" два очевидных лидера

Женя ТИМОШЕНКО понимает, что сама фамилия не сделает из нее политика первого эшелона. Об этом сказал народный депутат страны Андрей ШЕВЧЕНКО (фракция «БЮТ-Батькивщина») в интервью газете «Україна молода» (№10 (4256) от 20-21 января 2012 года.

В частности, отвечая на вопрос «Будет ли вверху списка дочь, Евгения ТИМОШЕНКО?» А.ШЕВЧЕНКО отметил, что «список не обсуждался». «Еще рано. Сейчас основной вопрос - максимально объединить силы вокруг «Батькивщины». От того, как удастся это сделать, зависит, какой будет первая пятерка, десятка и так далее», - сказал он. При этом подчеркнул: «Е.ТИМОШЕНКО, думаю, заняла сейчас достойную позицию: дочь открыто и доблестно бьется за маму. Это заслуживает уважения - и чисто по-человечески, и как гражданская позиция. В то же время Женя достаточно мудрая, чтобы понимать, что сама фамилия пока не делает ее политиком первого эшелона». А.ШЕВЧЕНКО сказал, что, «судя по ее заявлениям, она пока избрала другой путь». «Женя - ниточка, которая связывает партию с Юлей, голос, который от нашего имени и имени Юлии ТИМОШЕНКО общается с миром», - сказал он.

А.ШЕВЧЕНКО подчеркнул: «Будет ли Евгения в списке, будет решаться ближе к выборам». «Важна в этом ее личная позиция и позиция Юлии Владимировны. Что можно однозначно сказать сегодня о списке, то очевидные его лидеры - Юлия ТИМОШЕНКО и Александр ТУРЧИНОВ», - сказал народный депутат Украины.

При этом отметил, что список не обсуждался, но «одна позиция является для нас принципиальной: список «Батькивщины» на выборах-2012 возглавит Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО». На вопрос: «Может ли смениться председатель партии?» А.ШЕВЧЕНКО заявил: “Исключено. Думаю, партия не будет менять председателя”.

А.ШЕВЧЕНКО не исключает, что сам может баллотироваться в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу. «Все будет зависеть от того, какое решение примет партия», - сказал он.

Говоря о том, какие партии могут присоединиться к «Батькивщине», А.ШЕВЧЕНКО отметил, что «во-первых, хочу надеяться, что в объединенном списке «Батькивщины» будут представители партии «Реформы и порядок» и Украинской социал-демократической партии». «Что касается ПРП, то вариант, который звучит чаще всего, таков: партия сохранит регистрацию. Хотя бы для того, чтобы выдвинуть своих членов в избирательные комиссии. Но главные представители ПРП приостановят членство и войдут в список «Батькивщины», - сказал он. При этом отметил: «С УСДП - не секрет, появились определенные трения после избрания ее лидером Наталии КОРОЛЕВСКОЙ. И все же, надеюсь, ее представители пойдут на выборы вместе с нами».

А.ШЕВЧЕНКО отметил, что кроме того, «у нас есть объединительный процесс с «Народной самообороной», с Народным рухом Украины». «Очень не хватает новых людей: тех, кто раньше не был в политике и кто бы добавил надежду тем, кто махнул рукой на украинские партии», - сказал он.