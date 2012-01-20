Власенко уже не берется делать прогнозы в деле Тимошенко

Адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО отмечает, что не имеет никакой информации о возможном эпатировании его подзащитной из Качановской исправительной колонии в другое место.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил сегодня журналистам в Харькове, отвечая на вопрос, знает ли он что-либо о возможном переводе Ю.ТИМОШЕНКО из Харькова в другое место заключение.

«Все, что происходит относительно Юлии Владимировны, так сказать «в недрах пенитенциарной службы», оно происходит либо ночью, либо на выходные, либо перед праздниками, и все это происходит, как правило, спонтанно – о чем не знают «пенитенциарцы», о чем не знает администрация учреждения, где она находится. Кстати, это абсолютно свидетельствует о том, что решение принимается не здесь», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

При этом он в очередной раз отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО должна была освобождена.

«Я могу сказать единственное: по закону, согласно человеческой логике и морали, Ю.ТИМОШЕНКО должна быть освобождена уже сегодня, или вчера, как человек, который не совершал преступление. А что будут делать эти люди в пределах пенитенциарной службы, мы не знаем. Мы ожидаем от них чего-либо. Если бы меня кто-то еще с 7 декабря спросил, может ли слушаться дело в камере СИЗО, я бы сказал, что этот человек не совсем адекватен. Это невозможно в принципе. Но после всего я не могу давать никаких прогнозов, что может происходить по делу Ю.ТИМОШЕНКО», - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, комментируя заявление народного депутата Михаила ВОЛИНЦА (фракция «БЮТ-Батькивщина») о том, что руководство Харьковской области якобы обратилось к руководству пенитенциарной службы с просьбой перевести Ю.ТИМОШЕНКО в область, в которой не будут проводиться матчи Евро-2012, глава облгосадминистрации Михаил ДОБКИН сказал, что Харьковская ОГА не обращалась в соответствующие инстанции с просьбой об этапировании экс-премьер-министра.

«Конечно, такого обращения не было, тем более, что матчи чемпионата Европы по футболу в колониях проводиться не будут. Они будут проводиться на стадионах. Поэтому пусть господин ВОЛИНЕЦ не переживает», - сказал М.ДОБКИН.