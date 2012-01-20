Азаров: Темпы прироста сельского хозяйства составили 17,5%

В 2011 году темпы прироста в сельскохозяйственной отрасли составляли 17,5%. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам работы правительства в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам главы правительства, “в сельском хозяйстве темпы прироста составляли 17,5%. В 2011 году мы собрали рекордный урожай зерновых - 56,7 миллионов тонн”, - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, в 2011 году правительство осуществило ряд шагов по снижению импорта сельскохозяйственной продукции в Украину.

“Мы на 21% уменьшили ввоз мяса свиней, на 68% уменьшили ввоз мяса птицы”, - сказал премьер-министр. Он отметил, что это была сознательная политика правительства, направленная на поддержку отечественного производителя. “Наш товаропроизводитель отозвался. Мы значительно нарастили производство собственных продуктов питания”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что, несмотря на сокращение более дешевого импорта, цены на основные продукты питания в Украине не росли.

Глава правительства напомнил, что в 2011 году были сданы в эксплуатацию крупнейшие зернохранилища и овощехранилища в стране, построены крупнейшие оптовые рынки.

По словам премьер-министра, правительство и в дальнейшем будет продолжать работу по улучшению технологий в сельском хозяйстве, совершенствованию структуры посевных площадей, системы сохранения выращенной продукции и логистики.