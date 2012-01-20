В ГПУ считают, что Луценко в суде ломал комедию

В Генеральной прокуратуре Украины считают, что экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО намеренно срывает судебные заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил представитель государственного обвинения Дмитрий ЛОБАНЬ.

«Сегодня Юрий ЛУЦЕНКО сознательно отказался от участия в судебном заседании. Хотя, по данным пенитенциарной системы, противопоказаний относительно участия в судебном заседании не было», - сказал Д.ЛОБАНЬ.

Он отметил, что это не первый случай, когда Ю.ЛУЦЕНКО и его защитники затягивают рассмотрение дела. В частности, по его словам, вчера во время судебного заседания защитники Ю.ЛУЦЕНКО покинули своего подзащитного, и из-за этого суд вынужден был объявить перерыв на два часа.

Кроме того, добавил Д.ЛОБАНЬ, на протяжении полутора часов народные депутаты, которые присутствовали на судебном заседании, отказывались выполнить решение суда и покинуть зал в связи с ненадлежащим поведением на судебном заседании.

Д.ЛОБАНЬ отметил, что по делу Ю.ЛУЦЕНКО уже допрошены 83 свидетеля, и все они подтвердили фактические обстоятельства инкриминируемого преступления.

В то же время, по словам представителя гособвинения, защита умышленно вводит в заблюждение общественное мнение и распространяет те сведения, которые были бы выгодны только подсудимому.

Отвечая на вопрос, существует ли официальный медицинский документ, который бы подтверждал, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО не препятствует ему принимать участие в судебном заседании, Д.ЛОБАНЬ отметил, что на сайте Государственной пенитенциарной системы есть соответствующее информационное сообщение. «Я руководствуюсь теми выводами, которые имеют специалисты… У меня нет оснований им не доверять», - сказал он.

Более того, отметил прокурор, неудовлетворительное состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО вчера было инсценировано. В частности, комментируя фото, которое появилось в СМИ, где Ю.ЛУЦЕНКО лежит на скамье, Д.ЛОБАНЬ сказал, что народный депутат Владимир АРЬЕВ подошел к Ю.ЛУЦЕНКО, попросил его лечь на скамью и сфотографировал его. «Народный депутат АРЬЕВ достал свой телефон с фотокамерой, попросил ЛУЦЕНКО лечь на скамью, сфотографировал его…», - сказал Д.ЛОБАНЬ.

Оценивая длительность самого заседания Печерского райсуда Киева 19 января (около 14 часов – УНИАН), представитель гособвинения отметил, что «получится абсолютно нормальное судебное заседание по времени, если исключить из общего времени все перерывы».

Д.ЛОБАНЬ также отметил, что прокуратура не будет инициировать принудительный привоз в суд Ю.ЛУЦЕНКО в следующий раз, если он сам не согласится на это. «Такая процедура не предусмотрена УПК, как принудительный привод в суд лица, которое находится в СИЗО», - сказал он.