Кличко призывает оппозицию собраться и поговорить

Партия «УДАР Виталия Кличко» выступает за реальное объединение оппозиции вокруг общих принципов, а не за «ситуативное сотрудничество ради получения депутатских мандатов». Партия призывает все оппозиционные силы и представителей общественных организаций собраться и публично обсудить и принять единый документ о сотрудничестве на выборах и после них.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

В частности, в документе напоминается, что партия “УДАР” направила всем коллегам по оппозиции «проект нашего Соглашения о сотрудничестве оппозиционных сил во время выборов и создания демократического большинства в следующем составе парламента. Мы благодарны политическими силам, которые отозвались на нашу инициативу. В этом документе мы изложили основные принципы и критерии по выдвижению кандидатов, по открытым спискам, созданию большинства, формированию избирательных комиссий и по работе наблюдателей на будущих выборах».

Как отмечается в заявлении, «сегодня мы имеем согласие нескольких оппозиционных сил подписать соглашение. В том числе и от некоторых партий, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре. В то же время другая часть партий КСД предлагают подписать их вариант документа». Далее «УДАР» отмечает: «дело не в том, чей документ подписывать. Речь идет о том, на каких основах будет сотрудничать оппозиция, и какими принципами и критериями будет руководствоваться во время избирательной кампании и после нее».

Поэтому партия «УДАР» призывает «все оппозиционные силы и представителей общественных организаций собраться и публично обсудить и принять единый документ о сотрудничестве на выборах и после них. Приняв согласованное соглашение, оппозиция должна создать единый координирующий орган, который будет направлять совместные действия оппозиции во время кампании и после выборов».

Как отмечается в заявлении, «партия «УДАР» предложила содержательное Соглашение, в котором учла позицию, в частности, и общественных организаций. Вместо этого нам предлагают подписать очередной набор декларативных лозунгов, который не приближает оппозицию к настоящему объединению, а лишь очерчивает интересы отдельных партий».

«Мы считаем, что сотрудничество оппозиционных партий должно быть прозрачным и должно учитывать интересы не только политиков, а, прежде всего, граждан. Сегодня нужно говорить о реальном объединении оппозиции вокруг общих принципов и их воплощения, а не о ситуативном сотрудничестве ради получения депутатских мандатов», - заявляют в партии “УДАР”.