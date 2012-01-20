Добкин «успокоил»: матчи Евро-2012 в колониях проводится не будут

Харьковская облгосадминистрация не обращалась к соответствующим инстанциям с просьбой об этапировании экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО из Качановской исправительной колонии Харькова в другую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, комментируя слова народного депутата Михаила ВОЛЫНЦА (фракция «БЮТ-Батькивщина»), который заявил, что руководство Харьковской области обратилось к руководству пенитенциарной службы с просьбой о переводе Ю.ТИМОШЕНКО в область, в которой не будут проводиться матчи Евро-2012.

«Конечно, такого обращения не было, тем более, что матчи Чемпионата Европы по футболу в колониях проводиться не будут. Они будут проводиться на стадионах. Поэтому пусть господин ВОЛЫНЕЦ не переживает», - сказал М.ДОБКИН.