Королевская требует от следователя встречи с Тимошенко

Лидер Украинской социал-демократической партии (УСДП), народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к начальнику следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области с просьбой разрешить встречу с лидером украинской оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО 3 февраля.

«Цель моей просьбы заключается в том, чтобы по-человечески поддержать ее, лично выяснить вопрос о состояния ее здоровья, самочувствия и условий содержания», - отметила в своем письме народный депутат, сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП.

Еще одной целью встречи с лидером украинской оппозиции является обсуждение текущей политической ситуации и совместного плана действий демократических сил на парламентских выборах.

«Кроме того, мне, как народному депутату Украины, постоянно поступают требования избирателей непосредственно ознакомиться с условиями содержания и состоянием здоровья Ю.ТИМОШЕНКО», - отметила лидер УСДП.

Обращение направлено начальнику следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области – «как лицу, в компетенцию которого относится решение вопроса о предоставлении свидания с Ю.ТИМОШЕНКО».

Ю.ТИМОШЕНКО сейчас находится в Качановской исправительной колонии №54 г. Харькова.

Напомним, Н.КОРОЛЕВСКАЯ 9 ноября 2011 года подала жалобу в Окружной Административный суд Киева на судью Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА из-за его отказа разрешить ей свидание с Ю.ТИМОШЕНКО на территории Лукьяновского СИЗО. После отказа в рассмотрении жалобы, народный депутат подала апелляцию в Апелляционный суд Киева.