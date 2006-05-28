Левко Лукьяненко создает новый «Собор»?

В Киеве проходит учредительный съезд "Возрождение республиканцев".

Как передает ЛИГАБизнесИнформ, организаторы съезда подчеркивают, что собрание посвящено возрождению украинской националистической партии - Украинской республиканской партии.

На съезде планируется утвердить новое название партии, избрать руководство и принять "принципиально новый для Украины" устав партии "европейского образца". Председательствует на съезде народный депутат Украины, один из основателей УРП Левко ЛУКЬЯНЕНКО.

Справка УНИАН. Украинская республиканская партия была создана в 1990 года на базе Украинского Хельсинского союза, который возглавлял Л.ЛУКЬЯНЕНКО.

В 2002 съезд УРП принял решение об объединении партии с Украинской народной партией «Собор». Председателем Украинской республиканской партии «Собор» был избран Анатолий МАТВИЕНКО.

На парламентских выборах 2002 года УРП "Собор" входила в Блок Юлии Тимошенко. После отставки Ю.ТИМОШЕНКО с поста премьер-министра в сентябре 2005 года УРП "Собор" раскололась на сторонников лидера партии А.МАТВИЕНКО и старейшины партии Л.ЛУКЬЯНЕНКО. Каждая из частей партии называла себя легитимной.

На парламентских выборах 2006 года Л.ЛУКЬЯНЕНКО шел по спискам БЮТ как беспартийный. УРП "Собор" во главе с А.МАТВИЕНКО вошла в блок "Наша Украина".